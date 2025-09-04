El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

Hoy, 4 de septiembre de 2025, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa en las primeras horas, especialmente entre las 4 y las 5 de la mañana, donde se espera una precipitación de 0.1 mm. A medida que avance la jornada, la situación meteorológica se mantendrá similar, con cielos cubiertos y algunas posibilidades de lluvia más significativa en la franja horaria de las 9 de la mañana, donde se anticipa una precipitación de hasta 2 mm.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 17 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un ligero aumento a 18 grados en las horas de la tarde, especialmente entre las 12 y las 1 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde, la temperatura podría llegar a los 19 grados, alcanzando un máximo de 20 grados entre las 4 y las 8 de la tarde. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 17 grados hacia las 11 de la noche.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 83% y el 100% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán predominantemente del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 24 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la franja horaria de las 9 de la mañana, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en las zonas costeras.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que, aunque el cielo estará cubierto y habrá lluvias, no se esperan fenómenos meteorológicos severos. A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, especialmente hacia el final del día, permitiendo que los últimos rayos de sol iluminen el horizonte antes del ocaso, que se producirá a las 21:04.

En resumen, Sanxenxo experimentará un día mayormente cubierto con algunas lluvias ligeras, temperaturas agradables y vientos moderados. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse un poco, especialmente por la mañana y al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.