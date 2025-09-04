El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 15 y 16 grados, mientras que la humedad relativa se situará en torno al 88%, lo que generará una sensación de bochorno.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Se anticipan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.3 mm en la tarde. A pesar de la posibilidad de lluvia, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 24 grados hacia las 16:00 horas, lo que podría generar un ambiente cálido y húmedo.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Esta brisa suave podría ofrecer algo de alivio ante la sensación de calor y humedad. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos estar preparados para la posibilidad de chubascos, especialmente durante las horas centrales del día.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar. La probabilidad de lluvia disminuirá y el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que las temperaturas desciendan a unos agradables 18 grados . La humedad relativa también comenzará a bajar, lo que contribuirá a una sensación más fresca y cómoda.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo mayormente nublado con lluvias escasas en las horas de la mañana y la tarde, seguido de un cielo más despejado hacia la noche. Se aconseja a los residentes que lleven paraguas y se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y humedad a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.