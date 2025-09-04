El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

Hoy, 4 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad disminuya ligeramente, dando paso a momentos de poco nuboso, especialmente entre las 1:00 y las 4:00 de la madrugada, donde las temperaturas oscilarán entre los 15 y 14 grados.

A partir de las 5:00, la situación cambiará, ya que se prevé un incremento en la nubosidad, con la posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 90% entre las 2:00 y las 8:00, y un 100% entre las 8:00 y las 2:00 de la tarde. Aunque las lluvias no serán intensas, se registrarán acumulaciones de hasta 0.1 mm en algunos momentos del día. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 23 grados hacia las 4:00 de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más cálida debido a la alta humedad y la falta de viento en ciertos momentos.

Durante la tarde, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con periodos de nubosidad muy alta. A partir de las 6:00 de la tarde, se espera que el cielo se mantenga cubierto, aunque las lluvias serán escasas. La probabilidad de precipitación se mantendrá en torno al 90% hasta las 8:00 de la tarde, cuando comenzará a disminuir.

En la noche, el cielo se despejará gradualmente, con temperaturas que descenderán a 16 grados hacia las 11:00 de la noche. La humedad comenzará a bajar, y el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán los 4 km/h. En resumen, un día de contrastes en Salceda de Caselas, donde la nubosidad y la posibilidad de lluvias marcarán la pauta, pero con temperaturas agradables que permitirán disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.