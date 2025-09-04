El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga constante, sin grandes variaciones, y que la probabilidad de precipitación aumente. En particular, se espera que entre las 8:00 y las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia sea del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren algunas gotas durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.3 mm, lo que se considera una lluvia escasa, pero suficiente para mojar el suelo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando rachas de hasta 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

Durante la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, aunque con intervalos nubosos que permitirán que la temperatura alcance un máximo de 21 grados . La humedad se mantendrá alta, rondando el 70%, lo que podría hacer que la tarde se sienta más cálida de lo que realmente es. La probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas, por lo que es recomendable llevar paraguas o impermeable si se planea salir.

Hacia el final del día, la situación meteorológica comenzará a mejorar ligeramente. A partir de las 20:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuirá, y el cielo podría despejarse en algunas áreas, permitiendo que la temperatura descienda a unos agradables 19 grados . La puesta de sol se producirá a las 21:04, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también ofrecerá momentos de calma y frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.