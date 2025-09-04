El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

Hoy, 4 de septiembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una cobertura total que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 17 grados , proporcionando un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que indica que se esperan lluvias significativas durante este periodo. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una intensidad menor. Se prevé que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 2 mm, con chubascos intermitentes que podrían ser más intensos en algunos momentos.

La humedad relativa será alta, rondando el 90% en las horas de la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá por encima del 60% durante la mayor parte del tiempo. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando rachas de hasta 25 km/h por la tarde. Este viento podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más ventosas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría experimentar algunos intervalos de nubes más ligeras, pero la tendencia general será hacia un tiempo cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor de 22 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche.

En resumen, los habitantes de Redondela deben prepararse para un día mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de precipitaciones. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden ser incómodas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.