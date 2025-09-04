El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

Hoy, 4 de septiembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 16 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 87% al amanecer y manteniéndose en niveles superiores al 90% durante la mañana, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas continúen siendo desfavorables, con intervalos de nubosidad y lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de la ciudad deben estar preparados para la lluvia, aunque se anticipa que las cantidades no serán excesivas, con acumulaciones que podrían rondar entre 0.5 y 1 mm en las horas más críticas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h, alcanzando rachas de hasta 25 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, a pesar de las temperaturas que se mantendrán en torno a los 16 a 21 grados a lo largo del día. La combinación de viento y humedad podría hacer que la percepción térmica sea más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 21 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche. A medida que el sol se ponga a las 21:03, las temperaturas comenzarán a bajar, y el cielo seguirá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas y temperaturas suaves. Es recomendable que los ciudadanos lleven paraguas y se preparen para un tiempo variable, especialmente durante las horas centrales del día. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, por lo que es aconsejable abrigarse un poco más al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.