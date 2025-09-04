El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

Hoy, 4 de septiembre de 2025, Pontecesures se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura constante de 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las nubes continúen dominando el panorama, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Pontecesures deben estar preparados para la posibilidad de chubascos ligeros. Las lluvias, aunque no se anticipan intensas, podrían ser persistentes, especialmente en la franja horaria de la mañana. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que la inestabilidad podría continuar.

La temperatura experimentará un ligero aumento a lo largo del día, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 93% por la mañana y descendiendo a valores más cómodos hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Este viento, aunque moderado, podría contribuir a la sensación de frescura en combinación con la humedad. A medida que el día avance, se espera que el cielo se mantenga cubierto, aunque podría haber claros temporales hacia el final de la jornada.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea buena, aunque podría verse afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias. Los residentes de Pontecesures deben estar atentos a las condiciones cambiantes y considerar la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir durante el día.

En resumen, Pontecesures vivirá un día de cielos mayormente nublados, con temperaturas agradables pero con una alta probabilidad de lluvias ligeras. La combinación de humedad y viento sugiere que, aunque el tiempo será variable, no se esperan fenómenos meteorológicos severos.

