El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

Hoy, 4 de septiembre de 2025, Ponteareas se prepara para un día mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen cubriendo el cielo, alcanzando un estado de cubierto en las horas centrales.

La probabilidad de lluvia es notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se estima un 100% de posibilidad de precipitaciones. Durante este periodo, se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Ponteareas lleven consigo paraguas o impermeables, ya que la inestabilidad del tiempo podría traer sorpresas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 14 y 24 grados a lo largo del día. Las máximas se alcanzarán en la tarde, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 24 grados. La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 8 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde. Se prevé que las rachas máximas alcancen hasta 23 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, por lo que se aconseja vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de alrededor de 15 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja en las horas nocturnas, aunque no se descartan algunas lloviznas aisladas.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y estar preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.