El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 15 grados , proporcionando un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar un abrigo ligero.

A medida que avance el día, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en las horas más activas. Por la tarde, la situación mejorará ligeramente, aunque aún se esperan intervalos de nubosidad y posibles chubascos dispersos.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo hacia la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a 11 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

La visibilidad se verá afectada por la bruma y las lluvias, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda precaución al conducir. A medida que el día avance, la visibilidad mejorará, aunque se mantendrá un ambiente nublado.

Por la tarde, se espera que el cielo comience a despejarse ligeramente, con temperaturas que podrían alcanzar hasta 20 grados . Esto permitirá disfrutar de un final de jornada más agradable, aunque todavía con la posibilidad de algunas nubes y chubascos aislados.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se aconseja a los residentes y visitantes estar preparados para la lluvia y disfrutar de las horas más cálidas de la tarde cuando el tiempo se estabilice un poco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.