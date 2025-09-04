El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que no variarán significativamente. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se espera que la lluvia sea escasa, pero constante. Durante este periodo, se prevé que caigan alrededor de 1 mm de lluvia, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco y húmedo.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Esto podría generar un ligero aumento en la sensación térmica, aunque las temperaturas se mantendrán estables. A partir de la tarde, el cielo comenzará a despejarse gradualmente, aunque aún se podrán observar algunas nubes dispersas.

En la tarde, la temperatura comenzará a ascender ligeramente, alcanzando hasta 21 grados . La humedad comenzará a descender, lo que permitirá que la sensación de calor sea más llevadera. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja en este periodo, con un 0% de posibilidad de tormentas.

Hacia la noche, el cielo se despejará casi por completo, ofreciendo un espectáculo estelar a medida que el sol se ponga a las 21:03. Las temperaturas nocturnas descenderán a unos agradables 16 grados , con una humedad que se estabilizará en torno al 78%. El viento se suavizará, con velocidades que rondarán los 5 km/h, lo que hará que la noche sea tranquila y apacible.

En resumen, Poio experimentará un día mayormente cubierto con algunas lluvias ligeras por la mañana, seguido de un gradual despeje en la tarde y una noche clara y fresca. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.