El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

Hoy, 4 de septiembre de 2025, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia, aunque en cantidades mínimas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables durante el día, oscilando entre los 14 y 20 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 20 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h. En las primeras horas, se registrarán vientos suaves, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. A partir de las 12:00, se espera que el viento alcance su máxima velocidad, con rachas de hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

La humedad relativa será un factor importante a considerar, ya que se prevé que se mantenga por encima del 90% durante gran parte del día, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa, especialmente en las horas centrales. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría proporcionar un alivio temporal.

A partir de las 15:00 horas, se espera que las condiciones meteorológicas mejoren ligeramente, con cielos más despejados y una disminución en la probabilidad de lluvia. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Pazos de Borbén mantengan un paraguas a mano, ya que las lluvias pueden ser impredecibles. En resumen, el día se caracterizará por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas lluvias, pero con temperaturas agradables que permitirán disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posibilidad de chubascos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.