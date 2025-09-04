El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que la nubosidad será muy densa en las primeras horas, con un ligero riesgo de lluvia escasa, especialmente entre las 5 y las 6 de la mañana, donde se prevé una precipitación de 0.2 mm. A lo largo de la mañana, la probabilidad de lluvia se sitúa en un 55% entre las 2 y las 8 de la mañana, aumentando a un 100% entre las 8 y las 2 de la tarde.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 16 y 20 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de alrededor de 18 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 20 grados, manteniéndose en este rango hasta las 5 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 7 de la tarde.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 75% y el 93% durante la mañana, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad en el ambiente.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h entre las 8 y las 9 de la noche. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, pero con un alto nivel de humedad y la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para un tiempo variable y llevar paraguas o impermeables si planean salir, especialmente durante la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.