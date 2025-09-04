El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que la temperatura llegue a los 24 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 61% al final de la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 55% de lluvia entre las 08:00 y las 14:00 horas, aumentando a un 100% en el intervalo de 14:00 a 20:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se espera que sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en total. La lluvia será más probable en la tarde, por lo que se recomienda a los residentes llevar paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará predominantemente del sur y del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente durante los momentos de lluvia. A medida que avance la tarde, el viento se tornará más fuerte, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco al caer la noche.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, permitiendo que las temperaturas desciendan a alrededor de 18 grados . La visibilidad será buena, aunque la alta humedad podría generar algo de niebla en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente nublado con probabilidades de lluvia en la tarde, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, pero aquellos que salgan deben estar preparados para la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.