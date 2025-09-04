El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la jornada, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 16 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A lo largo de la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia sea del 90% entre las 2 y las 8 de la mañana, lo que podría resultar en lluvias escasas, especialmente en las primeras horas. Para el periodo de 8 a 14 horas, la probabilidad de precipitación se eleva al 100%, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante este tiempo.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A partir de la tarde, el viento cambiará a direcciones del noreste y norte, manteniendo velocidades similares, lo que podría influir en la percepción térmica.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 23 grados hacia las 5 de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. La tarde también se presentará con cielos cubiertos, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá después de las 2 de la tarde, no se descartan chubascos aislados.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y una alta humedad. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones de lluvia y que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.