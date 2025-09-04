El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, con intervalos de lluvia escasa que podrían comenzar a manifestarse en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 17 y 20 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de alrededor de 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en la madrugada. A medida que el día progrese, se espera un ligero aumento, alcanzando los 20 grados hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas moderadas y alta humedad, que rondará el 89% en las horas más críticas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas de mayor calor.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en las horas centrales del día. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, y se espera que el tiempo se estabilice hacia la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría ofrecer un respiro a los que busquen disfrutar de la costa.

La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la combinación de nubes y posibles lluvias podría afectar temporalmente la claridad del cielo. Los amantes de la naturaleza y los paseos al aire libre deben estar preparados para cambios repentinos en el tiempo, especialmente en las horas de mayor nubosidad y probabilidad de lluvia. En resumen, se recomienda llevar paraguas y abrigos ligeros si se planea salir, ya que el tiempo puede ser variable a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.