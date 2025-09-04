El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 18 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y temperaturas que se mantendrán en torno a los 17 grados. La probabilidad de precipitación será notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia, aunque la cantidad de precipitación será escasa, con valores que no superarán los 1 mm. Esto sugiere que, aunque la lluvia puede ser intermitente, no se anticipan tormentas significativas.

El viento soplará desde el oeste a velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 23 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa suave podría ofrecer algo de alivio ante la alta humedad, aunque no se espera que tenga un impacto significativo en la sensación térmica general.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 21 grados, pero la sensación térmica podría ser más fresca debido a la combinación de la humedad y el viento. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque el cielo seguirá cubierto hasta bien entrada la noche.

Hacia el final del día, se espera que el cielo comience a despejarse, especialmente después de las 20:00 horas, cuando la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados. La noche se presentará más despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para aquellos que deseen salir a pasear o disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto con algunas lluvias ligeras, temperaturas agradables y un viento suave que aportará algo de frescura. Es recomendable llevar un paraguas o chubasquero si se planea salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.