El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

Hoy, 4 de septiembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 14 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones de nubosidad persistan, con intervalos de nubes más densas. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 90% entre las 2 y las 8 de la mañana, y un 100% entre las 8 y las 2 de la tarde. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se anticipa que serán escasas, con acumulaciones de hasta 0.1 mm en algunos periodos. La lluvia será ligera, lo que podría no afectar significativamente las actividades al aire libre, pero es recomendable llevar paraguas o impermeables.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. En las horas más cálidas del día, la temperatura alcanzará su punto máximo de 21 grados , lo que proporcionará un respiro en comparación con las temperaturas más frescas de la mañana. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que la probabilidad de lluvia disminuya ligeramente. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 15 grados hacia las 11 de la noche. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que prefieren climas más secos.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un cielo cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y fresco, y que tomen precauciones si planean estar al aire libre. Las condiciones mejorarán ligeramente hacia la noche, aunque la nubosidad persistirá.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.