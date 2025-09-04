El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Moraña, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde. La precipitación acumulada podría llegar a ser de hasta 1.3 mm, con los momentos más propensos a la lluvia entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde la probabilidad de precipitación es del 100%. Esto sugiere que los habitantes de Moraña deben estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas si planean salir.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Este viento moderado puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, a pesar de que las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 a 20 grados durante el día. En la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 20 grados, antes de descender nuevamente al caer la noche.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría experimentar un ligero cambio, con la posibilidad de que se presenten momentos de nubosidad variable. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que, aunque la lluvia es probable, no se anticipan fenómenos severos. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque puede verse afectada por la lluvia en algunos momentos.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de alrededor de 15 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frescura. El ocaso se producirá a las 21:03, marcando el final de un día que, aunque nublado y húmedo, no debería presentar mayores inconvenientes para las actividades cotidianas. En resumen, se recomienda a los residentes de Moraña que se preparen para un día de clima fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias intermitentes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.