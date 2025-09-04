El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

Hoy, 4 de septiembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "muy nuboso" y "cubierto" en diferentes periodos. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, donde se espera que la temperatura llegue a los 22 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, especialmente en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias escasas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia durante este periodo. Sin embargo, las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con valores que rondan entre 0.1 y 0.4 mm.

El viento soplará desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas de viento pueden ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente, especialmente cuando se combine con la alta humedad.

A medida que avance la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, aunque se mantendrá en su mayoría cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, con valores que rondarán los 15 grados a las 23:00. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la presencia de nubes y posibles lluvias podría afectar momentáneamente la claridad del cielo.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, pero con una alta probabilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para la posibilidad de lluvia y disfrutar de las temperaturas moderadas que caracterizan a esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.