El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo permanecerá completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 16 grados, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente en el periodo de las 04:00 a las 08:00, donde se prevé una precipitación de 0.1 mm. La probabilidad de lluvia durante este intervalo es del 95%, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Moaña necesiten paraguas al salir.

Durante la tarde, el tiempo continuará siendo nuboso, con intervalos de nubes que pueden traer ligeras lluvias. Las temperaturas comenzarán a aumentar gradualmente, alcanzando un máximo de 22 grados hacia las 16:00. La humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 68% a las 16:00. La probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 75% entre las 14:00 y las 20:00, lo que indica que es recomendable estar preparado para posibles chubascos.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 21 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 23:00. La humedad aumentará de nuevo, llegando a un 94% al final del día. La probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, y se espera que la noche sea mayormente despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto con algunas lluvias escasas, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para llevar un paraguas y disfrutar de la belleza natural de la región, a pesar de las nubes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.