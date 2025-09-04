El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la situación meteorológica se mantenga similar, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas. En particular, entre las 8:00 y las 14:00 horas, la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias ligeras. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con valores que rondan entre 0.1 y 0.7 mm, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y generar charcos.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avance, las temperaturas podrían aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas de la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La tarde se presentará con intervalos nubosos, pero se espera que hacia el final del día, especialmente después de las 20:00 horas, el cielo comience a despejarse, permitiendo que las temperaturas caigan a 19 grados . La noche se prevé tranquila, con cielos despejados y temperaturas que rondarán los 17 grados .

Es importante que los residentes de Meis se preparen para un día húmedo y nublado, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia. A pesar de las condiciones adversas, las temperaturas se mantendrán agradables, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.