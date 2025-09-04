El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

Hoy, 4 de septiembre de 2025, Meaño se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y las temperaturas se mantendrán en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 83% y el 100%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas puede hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

Las precipitaciones son un factor clave en la predicción de hoy. Se anticipa que las lluvias comiencen a ser más intensas a partir de las 9 de la mañana, con un acumulado de hasta 2 mm en las primeras horas. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 8 y las 14 horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas. Las lluvias serán escasas en la mañana, pero se intensificarán a medida que avance el día, especialmente durante la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 18 km/h en la tarde. Esto puede generar ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento cambiará a oeste hacia el final del día, lo que podría traer consigo un ligero alivio en las temperaturas.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a 17 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una disminución en la intensidad. Los residentes de Meaño deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Es recomendable llevar paraguas y vestimenta adecuada para las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.