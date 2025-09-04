El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

Hoy, 4 de septiembre de 2025, Lalín se prepara para un día mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la situación cambiará. A partir de la 1:00 AM, se espera que el cielo se cubra completamente, manteniendo esta condición durante gran parte de la jornada.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 12 y 13 grados durante las primeras horas. A medida que el día progrese, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 19 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondan el 91% al 94%. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente entre las 8:00 AM y las 2:00 PM, donde se estima una probabilidad del 100% de que se produzcan lluvias. Las cantidades de precipitación esperadas son escasas, con registros que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas más críticas. A partir de las 3:00 PM, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan algunas lloviznas ligeras.

El viento soplará desde el oeste-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h. Las ráfagas podrían ser más intensas, alcanzando hasta 26 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrán intervalos nubosos. Las temperaturas nocturnas descenderán nuevamente, situándose alrededor de los 12 grados. La humedad relativa también comenzará a aumentar, alcanzando valores cercanos al 97% hacia la medianoche.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas suaves, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas y vestirse en capas para adaptarse a las variaciones del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.