El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

Hoy, 4 de septiembre de 2025, A Illa de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará cubierto, con una descripción que se mantendrá constante hasta la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes se tornen muy nubosas, especialmente en las horas centrales, lo que podría dar lugar a algunas precipitaciones.

La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que los habitantes y visitantes de la isla deben estar preparados para la posibilidad de chubascos. Las lluvias serán escasas, pero no se descartan momentos de mayor intensidad, especialmente en la franja horaria de las 09:00 a las 10:00, donde se prevé una precipitación de hasta 3 mm. A lo largo del día, la lluvia será intermitente, con intervalos nubosos que también pueden traer consigo algunas gotas.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán estables en torno a los 17-20 grados , lo que proporcionará un ambiente templado, aunque la sensación de humedad será notable. La humedad relativa alcanzará niveles altos, oscilando entre el 82% y el 96%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que avance la tarde, el viento podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá constante, lo que podría ser un alivio para aquellos que decidan salir a disfrutar de la isla.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las condiciones mejoren ligeramente hacia el final del día, con un cielo poco nuboso en las últimas horas. La temperatura descenderá a unos 17 grados , y la humedad comenzará a estabilizarse. La puesta de sol se producirá a las 21:04, marcando el final de un día que, aunque nublado y con posibilidades de lluvia, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la belleza natural de A Illa de Arousa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.