El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

Hoy, 4 de septiembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 19 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para los habitantes y visitantes de la localidad.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que es característico de esta época del año en la región.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean mínimas, con acumulados que no superarán los 0.5 mm en los periodos más lluviosos. La probabilidad de precipitación es notablemente alta entre las 08:00 y las 14:00 horas, alcanzando un 100%, aunque las lluvias serán ligeras y no se anticipan tormentas. Esto significa que, si bien es recomendable llevar un paraguas o impermeable, no se prevén condiciones severas que puedan afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Este viento moderado puede ser un alivio en un día de alta humedad, aunque es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, y las temperaturas descenderán a alrededor de 18 grados . La visibilidad será buena, y se espera que el ambiente se torne más tranquilo y agradable, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el día en A Guarda se presentará mayormente cubierto con algunas posibilidades de lluvia ligera, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día que invita a disfrutar de la belleza natural de la región, siempre con un paraguas a mano por si acaso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.