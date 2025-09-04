El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

Hoy, 4 de septiembre de 2025, Gondomar se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando los 16 grados. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es significativa, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Durante este periodo, se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.9 mm, lo que sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avance hacia la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 22 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido al viento y la nubosidad persistente.

En la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero el cielo seguirá cubierto, con intervalos nubosos que podrían permitir algunos claros temporales. La temperatura se mantendrá en torno a los 21 grados, y la humedad comenzará a descender ligeramente, lo que podría ofrecer un respiro en comparación con las horas de la mañana.

Hacia la noche, el cielo permanecerá mayormente despejado, con temperaturas que descenderán a 16 grados. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando niveles cercanos al 89%. El viento se calmará, lo que permitirá que la noche sea más tranquila.

En resumen, hoy en Gondomar se prevé un día mayormente cubierto con posibilidades de lluvia, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda estar preparado para condiciones húmedas y frescas, y disfrutar de los momentos en que el cielo pueda ofrecer algunos claros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.