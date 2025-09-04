El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones de hasta 0.2 mm en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Forcarei deben estar preparados para lluvias más intensas, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total durante el día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 19 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una distancia segura entre vehículos.

En cuanto a la actividad al aire libre, se aconseja a los residentes que planifiquen sus actividades con precaución, ya que las condiciones climáticas no serán las más favorables. Las lluvias intermitentes y la alta humedad podrían hacer que las actividades al aire libre sean incómodas y potencialmente peligrosas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, lo que sugiere que la jornada cerrará con un ambiente fresco y húmedo. En resumen, un día típico de septiembre en Forcarei, donde la lluvia y la nubosidad dominarán el panorama.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.