El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

Hoy, 4 de septiembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con descripciones que varían desde "muy nuboso" hasta "cubierto con lluvia escasa". Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 20 grados , lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo para las actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera que la lluvia sea más intensa. En particular, se prevé que entre las 8:00 y las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia alcance el 100%, lo que indica que es muy probable que los residentes de A Estrada necesiten paraguas y ropa impermeable. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con un total estimado de 2 mm de lluvia durante el día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 98% en las horas más frescas de la mañana. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse en capas para mantenerse cómodo. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 30 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas durante las horas de lluvia, lo que podría afectar a los árboles y estructuras ligeras.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que la intensidad de la lluvia disminuya. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 15 grados , proporcionando un ambiente fresco y húmedo. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, los habitantes de A Estrada deben prepararse para un día mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es recomendable estar atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día, especialmente si se planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.