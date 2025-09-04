El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

Hoy, 4 de septiembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados en las primeras horas, aumentando ligeramente a 16 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las horas de la mañana, lo que puede contribuir a una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta pesado y húmedo.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que comiencen a manifestarse a partir de la mañana, con lluvias escasas que podrían acumular hasta 0.5 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que indica que es muy probable que los residentes de Cuntis necesiten paraguas o impermeables si planean salir. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal a la sensación de calor y humedad, aunque no será suficiente para secar el ambiente. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 25 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 20 grados, antes de descender nuevamente a 19 grados por la noche. La noche se presentará más despejada, con cielos que permitirán ver las estrellas, aunque la humedad seguirá siendo notable.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas suaves. Los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas, especialmente durante las horas de mayor actividad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.