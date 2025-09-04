El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

Hoy, 4 de septiembre de 2025, Catoira se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían incluir lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura constante de 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 83% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las nubes continuarán dominando el cielo, y se prevé que la probabilidad de precipitación sea del 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante este periodo, se espera que caigan entre 0.2 y 1 mm de lluvia, lo que indica que las lluvias serán escasas pero constantes. La temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados, con un ligero aumento a 17 grados hacia el mediodía.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 15 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde. A partir de las 14:00 horas, la temperatura alcanzará su punto máximo de 21 grados, aunque la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad y el viento. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con intervalos nubosos que podrían traer más chubascos ligeros.

Por la tarde, el cielo seguirá cubierto, y la temperatura comenzará a descender gradualmente. Las condiciones de viento se mantendrán, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 29 km/h en momentos puntuales. La humedad relativa también se mantendrá elevada, lo que podría hacer que la tarde se sienta más cálida de lo que realmente es.

Al caer la noche, las temperaturas descenderán a 19 grados, y el cielo permanecerá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, alcanzando el 88% hacia el final del día. Las condiciones de viento disminuirán, con velocidades que caerán a 2 km/h, lo que proporcionará un respiro tras un día de actividad meteorológica.

En resumen, los habitantes de Catoira deben estar preparados para un día nublado con lluvias ligeras, temperaturas moderadas y un viento constante. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse un poco, especialmente durante las horas más frescas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.