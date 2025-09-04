El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

Hoy, 4 de septiembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "muy nuboso" y "cubierto", lo que sugiere que la luz solar será escasa. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de nubes densas y algunas posibilidades de lluvia escasa.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Esto indica que es muy probable que los habitantes de A Cañiza experimenten algunas lluvias ligeras durante la mañana y parte de la tarde. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con registros que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas más críticas. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos lleven paraguas o impermeables si planean salir.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un día fresco, con valores que oscilarán entre los 12 y 19 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán por la mañana, alcanzando un mínimo de 12 grados, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento, llegando hasta los 19 grados. Esta variación sugiere que, aunque el día será fresco, las horas centrales podrían ofrecer un alivio temporal del frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener en cuenta que, aunque no se prevén tormentas, el viento podría ser un factor a considerar para actividades al aire libre.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras, temperaturas frescas y alta humedad. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las condiciones climáticas cambiantes y disfrutar de la jornada con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.