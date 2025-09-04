El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

Hoy, 4 de septiembre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 16 y 17 grados. La probabilidad de precipitación será notable, especialmente en las horas centrales del día, con un 100% de probabilidad entre las 8:00 y las 14:00. Durante este periodo, se anticipa la posibilidad de lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que alcanzarán hasta 24 km/h en las horas más activas, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente. A medida que se acerque la tarde, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 20 grados, pero la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

En la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una tendencia a disminuir hacia la noche. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 19 grados, y el cielo comenzará a despejarse gradualmente, dando paso a intervalos nubosos. La humedad relativa comenzará a descender, lo que podría hacer que la tarde se sienta más cómoda.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas seguirán mejorando, con cielos despejados y temperaturas que rondarán los 17 grados. La probabilidad de precipitación disminuirá considerablemente, y el viento se moderará, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un inicio cubierto y húmedo, con lluvias ligeras en las horas centrales, seguido de una mejora en las condiciones hacia la tarde y la noche. Los habitantes de la localidad deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de llevar paraguas a mano, especialmente durante la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.