El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93%, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que no variarán mucho, permaneciendo en torno a los 17 grados. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación comenzará a cambiar. La probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se prevé una precipitación de hasta 0.2 mm. A lo largo de la tarde, la lluvia se intensificará, alcanzando un pico de 3 mm entre las 9:00 y las 10:00 horas, lo que podría generar charcos y una sensación de incomodidad para quienes se encuentren en la calle.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 14 km/h. A medida que el día avance, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, a pesar de que las temperaturas se mantendrán en torno a los 19-20 grados en las horas más cálidas del día.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que, aunque la lluvia será un factor constante, no se anticipan fenómenos severos. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Cambados se preparen para un día húmedo y gris, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, con una disminución en la intensidad de la lluvia y un cielo que podría despejarse un poco. Las temperaturas descenderán a unos 17 grados hacia la medianoche, y la humedad comenzará a estabilizarse. El ocaso se producirá a las 21:04, marcando el final de un día que, aunque lluvioso, también ofrecerá momentos de calma y frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.