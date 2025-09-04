El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

Hoy, 4 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con condiciones de nubosidad muy alta que persistirán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, con momentos de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 22 grados . La mañana comenzará con una temperatura de 16 grados, que se elevará ligeramente a 19 grados hacia el mediodía. En la tarde, se alcanzarán los 22 grados, proporcionando un ambiente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 100% de lluvia escasa en los periodos de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada será de aproximadamente 0.2 mm en la mañana y 0.4 mm en la tarde, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí habrá momentos de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con la humedad.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con algunas mejoras hacia la noche, cuando las nubes comenzarán a despejarse, permitiendo que las temperaturas desciendan a 16 grados. La puesta de sol se producirá a las 21:03, marcando el final de un día que, aunque nublado y con lluvias, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza en Caldas de Reis.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.