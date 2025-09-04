El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, manteniendo esta condición hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para los que se aventuren al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante este periodo, se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total. Sin embargo, la intensidad de la lluvia será escasa, lo que significa que no se prevén condiciones severas, aunque es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 86% y el 93%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente notable en las primeras horas del día, cuando la humedad alcanzará su punto máximo. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, lo que podría ofrecer un respiro a los que se sientan incómodos con la alta humedad.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

A partir de la tarde, se prevé que el cielo comience a despejarse, con condiciones más favorables hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 17 grados al caer la noche. La visibilidad se mantendrá buena, aunque la presencia de nubes podría afectar la vista del atardecer, que se espera para las 21:04 horas.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.