El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. A partir de las 5:00 a.m., se espera que la cobertura nubosa sea densa, con intervalos de lluvia escasa que podrían comenzar a manifestarse en la mañana y continuar hasta la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 21 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 15 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 21 grados hacia la tarde. Este ligero aumento en la temperatura puede ofrecer un respiro en medio de la nubosidad, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 99% en las horas más críticas de la mañana.

La humedad será un factor predominante, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm en total a lo largo del día. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur a una velocidad que variará entre 6 y 13 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, se espera que el cielo comience a despejarse ligeramente, ofreciendo intervalos de sol hacia el final del día. Sin embargo, la noche volverá a traer cielos mayormente despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo y fresco. La puesta de sol se producirá a las 21:03, marcando el final de un día que, aunque nublado y con posibilidades de lluvia, también ofrecerá momentos de calma y claridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.