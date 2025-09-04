El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, Baiona se prepara para un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 17 y 18 grados, mientras que la humedad relativa se situará en niveles altos, alcanzando hasta el 93%.

Durante la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos nubosos que podrían dar paso a lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.9 mm en este periodo, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 23 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas costeras. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el noreste en las horas de la tarde, lo que podría influir en la percepción del tiempo.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las lluvias sean menos intensas. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa durante el día.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas suaves y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la lluvia, siempre con la precaución de estar preparado para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.