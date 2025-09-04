El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 4 de septiembre

El día de hoy, 4 de septiembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 14 grados en las horas más frescas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 75% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras durante este periodo.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 29 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas moderadas. La dirección del viento cambiará a suroeste en las horas de la tarde, lo que podría influir en la percepción del tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 15 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia escasa se mantendrá, especialmente en las horas de la tarde, aunque las precipitaciones no se espera que sean significativas. La visibilidad podría verse afectada por la nubosidad y la posible lluvia, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy será mayormente nublado, con temperaturas moderadas y una alta probabilidad de lluvia escasa. Los habitantes deben estar preparados para condiciones cambiantes y considerar la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T21:17:13.