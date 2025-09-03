El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

Hoy, 3 de septiembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una descripción que anticipa condiciones de nubosidad densa. A lo largo del día, se espera que la lluvia sea escasa, aunque no se descartan chubascos intermitentes, especialmente en las horas centrales.

La temperatura se mantendrá estable, rondando los 19 grados durante la mayor parte del día. Este clima templado puede resultar agradable, pero la sensación de humedad será notable, con niveles que alcanzarán hasta el 98% en algunos momentos. La combinación de la temperatura y la alta humedad puede generar una sensación de bochorno, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de la localidad que se vistan en consecuencia.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que oscilarán entre los 26 y 30 km/h, predominando la dirección del sur. Este viento puede aportar una sensación fresca, especialmente en las zonas costeras, donde la brisa marina se hará más evidente. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá constante, lo que podría influir en la percepción térmica.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo a un 25% hacia la tarde. Esto sugiere que es muy probable que los residentes se enfrenten a lluvias, aunque la cantidad acumulada no será significativa, con estimaciones que rondan entre 0.1 y 1 mm. Sin embargo, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 50% en las primeras horas y un 55% durante la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, las condiciones son propicias para su desarrollo, especialmente si se combinan con la inestabilidad atmosférica que puede generar la humedad elevada.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas suaves y una alta probabilidad de lluvias. Los vientos del sur aportarán frescura, pero la sensación de humedad puede ser notable. Se aconseja a todos los que se encuentren en la zona que se preparen para un día variable y que tomen precauciones ante posibles chubascos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T07:01:09.