El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

Hoy, 3 de septiembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían traer algo de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% durante las primeras horas del día. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm, lo que sugiere que, aunque el paraguas será un buen compañero, no se espera un día de tormentas intensas.

La temperatura se mantendrá estable a lo largo del día, rondando los 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, en torno al 86%. Esto podría hacer que el día se sienta más cálido de lo que realmente es, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 39 km/h en su punto máximo. Esta brisa, aunque moderada, podría ser notable, especialmente en áreas abiertas. A medida que avance el día, se espera que la velocidad del viento disminuya, pero aún así se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 55%, lo que indica que, aunque las lluvias serán ligeras, existe la posibilidad de que se produzcan algunas tormentas aisladas. Esto es algo a tener en cuenta para aquellos que planean actividades al aire libre. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, así que es recomendable estar atentos a las condiciones.

En cuanto a la humedad, se espera que continúe en aumento, alcanzando hasta un 94% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente para quienes son sensibles a la humedad.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un cielo cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que salgan deben estar preparados para la posibilidad de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T07:01:09.