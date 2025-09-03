El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

Hoy, 3 de septiembre de 2025, Vilaboa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes se enfrenten a algunas gotas de lluvia. La precipitación esperada es mínima, con valores que rondan los 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia puede ser persistente, no se anticipan acumulaciones significativas.

La temperatura durante el día se mantendrá en torno a los 19 grados , lo que proporciona un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de lluvia. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur a una velocidad de aproximadamente 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 25 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance el día, el viento podría cambiar ligeramente, pero se espera que mantenga su dirección general, lo que podría influir en la percepción del tiempo.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormenta se sitúa en un 30%, aumentando a un 60% en las horas cercanas a la noche. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con cielos cubiertos y algo de lluvia, la posibilidad de tormentas eléctricas podría incrementar, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Los residentes deben estar atentos a las condiciones climáticas, ya que las tormentas pueden traer consigo ráfagas de viento más intensas y, potencialmente, algo de granizo.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un cielo cubierto, con lluvias escasas y temperaturas agradables, pero con la advertencia de que las condiciones pueden cambiar hacia la tarde, con un aumento en la probabilidad de tormentas. Es recomendable que los habitantes se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor riesgo de tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T07:01:09.