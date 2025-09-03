El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

Hoy, 3 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica un ambiente muy nuboso. Las condiciones meteorológicas sugieren que la lluvia será escasa, con un total de 0.1 mm de precipitación esperada a lo largo del día. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá en un rango moderado, oscilando entre los 16 y 17 grados . Este clima templado, combinado con la alta humedad relativa, que se situará en torno al 95%, puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. La humedad alcanzará su punto máximo en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 39 km/h. Esta velocidad del viento, aunque no excesiva, puede contribuir a que la sensación de frescor sea más pronunciada, especialmente en las zonas más abiertas de Vila de Cruces. A medida que avance el día, se espera que la intensidad del viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 20% en las horas centrales del día, lo que indica que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente si se encuentran al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo continuará cubierto, y la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:03, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, también ofrecerá momentos de calma y frescura.

En resumen, hoy en Vila de Cruces se prevé un día cubierto con temperaturas agradables, pero con una alta probabilidad de lluvia y viento moderado. Se recomienda a los habitantes que lleven paraguas y se vistan adecuadamente para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T07:01:09.