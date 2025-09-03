El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

Hoy, 3 de septiembre de 2025, Vigo se prepara para un día mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con nubes que dominarán el paisaje. A lo largo del día, se espera que la situación meteorológica se mantenga similar, con un ambiente gris y húmedo.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 19 grados durante la mayor parte del día. Este clima templado puede resultar agradable, pero la sensación de humedad será notable, especialmente con niveles de humedad relativa que alcanzan hasta el 87%. Esto puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca de lo que realmente es, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas pero constantes. Se estima una acumulación de 0.1 mm a 0.6 mm a lo largo del día, lo que indica que, aunque no se espera una lluvia intensa, sí habrá momentos en los que se sentirá la humedad en el ambiente. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en las horas centrales del día, lo que sugiere que es prudente llevar un paraguas o impermeable si se tiene previsto salir.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 17 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 34 km/h, especialmente en áreas más expuestas. Esto puede hacer que la experiencia al aire libre sea un poco más desafiante, así que se aconseja tener precaución, especialmente en zonas costeras.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 45%, lo que añade un elemento de incertidumbre a la jornada. Aunque no se anticipan tormentas severas, es recomendable estar atento a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas agradables pero húmedas, y una alta probabilidad de lluvias ligeras. Los viguenses deben prepararse para un día en el que la lluvia podría hacer acto de presencia, así que es mejor estar equipados para cualquier eventualidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T07:01:09.