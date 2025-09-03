El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

Hoy, 3 de septiembre de 2025, Valga se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en total.

La temperatura durante el día se mantendrá en torno a los 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se prevé alta, alcanzando hasta el 89% en las horas de la mañana. Esto podría hacer que el día se sienta más fresco de lo que realmente es, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 21 y 24 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos. La racha máxima de viento podría alcanzar los 49 km/h, lo que es considerable y podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de estructuras ligeras. Es recomendable que los residentes tomen precauciones si se encuentran en áreas expuestas.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 45% durante la mañana y un 55% en la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas, aunque no se anticipan eventos severos. La tarde podría traer un ligero alivio en la intensidad de la lluvia, pero las nubes seguirán dominando el cielo.

Para aquellos que planean salir, se aconseja llevar paraguas o impermeables, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, así que es importante conducir con precaución.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día será clave para disfrutar de las actividades al aire libre de manera segura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T07:01:09.