El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

Hoy, 3 de septiembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones se mantengan así durante gran parte del día. La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos.

Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 18 grados , lo que proporciona un ambiente fresco pero no excesivamente frío. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se sitúa en un 95% en las primeras horas del día, aumentando la sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad podría descender ligeramente, pero seguirá siendo alta, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más pesado.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 20 km/h. Este viento podría ofrecer algo de alivio ante la humedad, pero no será suficiente para disipar las nubes que dominarán el cielo. Las rachas de viento podrían ser más intensas en momentos puntuales, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas también aumentará, alcanzando un 60% entre las 8 y las 14 horas. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas aisladas, lo que podría complicar las actividades al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos de Tui tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor riesgo.

En resumen, el día de hoy en Tui se caracterizará por un tiempo cubierto y húmedo, con altas probabilidades de lluvia y tormentas. Las temperaturas se mantendrán frescas, pero la combinación de humedad y viento podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y considerar planes alternativos en caso de que las tormentas se materialicen.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T07:01:09.