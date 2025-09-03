El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

Hoy, 3 de septiembre de 2025, Tomiño se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un estado del cielo que se describe como "cubierto". A lo largo del día, se espera que las nubes continúen dominando el panorama, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer un ligero respiro en la densidad del cielo.

La temperatura se mantendrá estable, rondando los 18 grados durante la mayor parte del día. Este clima templado será acompañado por una humedad relativa alta, que alcanzará el 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que es característico de esta época del año en la región.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas, con un acumulado estimado de 0.3 mm a 0.5 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y disminuyendo a un 30% hacia la tarde. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de Tomiño experimenten algunas lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en momentos puntuales. Este viento moderado podría aportar una sensación refrescante, aunque la alta humedad podría contrarrestar este efecto.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 35% en las primeras horas y un 60% en la franja horaria de la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo que podrían traer consigo descargas eléctricas y lluvias más intensas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 17 grados . La puesta de sol se producirá a las 21:05, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, también ofrecerá momentos de calma y temperaturas agradables. Es recomendable que los residentes de Tomiño se preparen para un día variable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T07:01:09.