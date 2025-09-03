El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

Hoy, 3 de septiembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Las nubes cubrirán el cielo desde la mañana, y se espera que la situación se mantenga así durante la mayor parte del día. La descripción del estado del cielo indica que habrá un ambiente "cubierto con lluvia escasa", lo que sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, la posibilidad de chubascos ligeros es alta.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 18 grados , lo que proporciona un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la lluvia. La humedad relativa será alta, alcanzando el 89%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indica el termómetro. Este nivel de humedad también puede contribuir a la sensación de incomodidad para aquellos que son sensibles a climas húmedos.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se registren entre 0.1 y 0.5 mm a lo largo del día, lo que indica que, aunque no se espera una lluvia torrencial, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir. La probabilidad de precipitación es del 100% en las horas centrales del día, lo que refuerza la necesidad de estar preparado para la lluvia.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que alcanzarán hasta los 16 km/h, lo que puede generar una sensación de frescor adicional. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 32 km/h, especialmente en áreas abiertas. Esto podría afectar a actividades al aire libre, así que se aconseja tener precaución, especialmente en zonas expuestas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 35% en las primeras horas del día, aumentando a un 60% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, existe un riesgo significativo de que se produzcan, lo que podría traer consigo lluvias más intensas y vientos racheados.

En resumen, el día en Soutomaior se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es un día para estar preparado y adaptarse a las condiciones cambiantes, manteniendo siempre un ojo en el cielo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T07:01:09.