El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

Hoy, 3 de septiembre de 2025, Silleda se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí se sentirá la humedad en el ambiente.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados durante la mayor parte del día. Este clima templado, combinado con la alta humedad relativa que se espera, que alcanzará hasta un 95%, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo habitual. La humedad será un factor importante a considerar, ya que puede influir en la percepción del calor y el bienestar general.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 33 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación de frescura se acentúe, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que la velocidad del viento se mantenga en torno a los 18 km/h, lo que podría ofrecer un alivio ante la humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 15% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que sugiere que, aunque el cielo esté cubierto, las condiciones no son propensas a tormentas eléctricas significativas. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Silleda estén preparados para cualquier cambio repentino en el tiempo, dado que las condiciones pueden variar.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría comenzar a despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. La temperatura podría alcanzar un máximo de 17 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de lluvia.

En resumen, el día en Silleda se presenta como un día cubierto con probabilidades de lluvia escasa, temperaturas agradables y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Es un día para llevar paraguas y disfrutar de la naturaleza, pero con precaución ante las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T07:01:09.