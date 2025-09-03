El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

Hoy, 3 de septiembre de 2025, Sanxenxo se prepara para un día mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, y se espera que esta condición se mantenga a lo largo del día. Las nubes dominarán el paisaje, y aunque la lluvia será escasa, se prevé que se registren algunas gotas, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá estable, rondando los 19 grados , lo que proporcionará un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con una velocidad que oscilará entre los 27 y 30 km/h, lo que podría generar rachas más intensas en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación de frescor se acentúe, especialmente en las zonas costeras. Por lo tanto, se recomienda a los paseantes y turistas que lleven ropa adecuada para el tiempo y que estén atentos a las condiciones del tiempo.

La probabilidad de tormentas es del 50% en las horas de la mañana y del 60% por la tarde, lo que sugiere que es prudente estar preparado para un cambio repentino en el tiempo. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.8 mm, lo que, aunque no es significativo, puede resultar incómodo si se está al aire libre sin protección.

A medida que avance el día, la situación meteorológica podría mejorar ligeramente, con una disminución en la probabilidad de lluvia hacia la tarde. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la noche, alcanzando los 17 grados .

En resumen, Sanxenxo experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia, temperaturas agradables y un viento moderado del sur. Se aconseja a los residentes y visitantes que se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T07:01:09.