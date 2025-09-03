El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados . A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las horas centrales, lo que podría dar lugar a un ambiente sombrío y húmedo.

La previsión indica que la lluvia será escasa en las primeras horas, con acumulaciones de hasta 0.3 mm entre las 07:00 y las 08:00, y 0.2 mm en las horas siguientes. Sin embargo, a partir de las 12:00, se espera un incremento en la intensidad de las precipitaciones, con un total de 1 mm pronosticado para la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de la localidad necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, superando el 90% en las horas más críticas del día. La combinación de viento y humedad podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es, a pesar de que se espera que alcance un máximo de 25 grados en la tarde.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% entre las 08:00 y las 14:00, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un ambiente más inestable. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá, pero no se descartan chubascos aislados hasta bien entrada la noche.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre posibles alertas meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T05:52:12.